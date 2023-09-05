صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع الأهلية

أ أ

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن اكتمال بيع حصته البالغة 10.92٪، التي تعادل 8،186،455 سهماً في شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" أو "الشركة"، وذلك من خلال صفقة بيع خاصة، بقيمة 491.19 مليون ريال .





جدوى للاستثمار



وقامت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً بشراء الحصة لصناديقها الاستثمارية المدارة من قبلها ومحافظ عملائها، حسب عكاظ.وأكد مدير إدارة الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إياس الدوسري، أن هذه الصفقة تأتي ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتدوير رأس المال عبر بيع حصص في الشركات الناضجة المملوكة للصندوق.وكذلك إعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، وتعكس هيكلة الصفقة عمق قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين في السوق المالية السعودية.