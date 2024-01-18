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خلال 2023.. نمو مؤشر سوق الأسهم السعودي "تاسي"

أسعار الأسهم
سوق الأسهم السعودي
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 أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) العام 2023 وفق التقرير السنوي الإحصائي الصادر عن تداول السعودية عند أعلى مستوى له في 31 ديسمبر 2023، ليغلق عند 11,967.39 نقطة.اضافة اعلان

نمو سوق الأسهم السعودي


وحقق سوق الأسهم نمواً سنوياً تقدر نسبته بـ 14.21%، مرتفعاً بـ 1,488.93 نقطة مقارنة بمستويات العام 2022، والبالغة 10,478.46 نقطة ، بقيمة تداولات تتجاوز 1,333.12 مليار ريال، من خلال 94.02 مليون صفقة منفذة ، وبعدد أسهم متداولة بلغ 83.03 مليار سهم ، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 11,259.32 مليار ريال في نهاية 2023.
 فيما بلغ إجمالي عدد المستثمرين الأفراد (ذكورًا وإناثًا) بنهاية الربع الرابع 2023 المودعة شهاداتهم 6,146,230 مستثمرًا، وبلغ عدد المستثمرين من المؤسسات 13,661.
 كما بلغ إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية المفتوحة (للأفراد)؛ 11,043,494 محفظة، وللمؤسسات 49,031 محفظة.

أعلى نقطة لسوق الأسهم


 وأنهى مؤشر السوق الموازية (نمو) عام 2023 عند مستوى 24,528.98 نقطة، وقد وصل أعلى نقطة له خلال العام عند مستوى 28,988.06 نقطة في يوم 18/6/2023.
 وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة 8.07 مليارات ريال، وبعدد صفقات منفذة بلغت نحو 678.67 الف صفقة منفذة، وسجلت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 48.30 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 638.23 مليون سهم.

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