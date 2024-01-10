أفضل أداء منذ 12 شهرا .. الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية تقفز 10.88%

أ أ

حققت الأسهم المتوافقة مع الضوابط الشرعية المختارة مع MSCI، أفضل أداء منذ أكثر من 12 شهرا، وذلك بنهاية 2023، بحسب "الاقتصادية".



وحدد فقهاء المصارف شروط فحص التوافق الشرعي للأسهم النقية التي من ضمنها ألا يتجاوز التمويل التقليدي 30 في المائة من إجمالي الأصول. اضافة اعلان





عائد التوزيع النقدي المقوم بالدولار



8 شركات كبرى تدخل ضمن مؤشر داو جونز الخليجي:



وسجل مؤشر MSCI الذي يتتبع أداء الشركات النقية المدرجة محليا، مكاسب 10.88 % بنهاية 2023 مقارنة بخسائر 7 في المائة في 2022.ووصل عائد التوزيع النقدي المقوم بالدولار لهذه الشركات إلى 2.54 %، وهو ضمن نطاق ما فوق المتوسط للتوزيعات الربحية في الدول المشمولة بالرصد الذي راوح بين 1 و4.6%.وكشفت البيانات المالية أن مكرر ربحية مؤشر إم إس سي آي السعودي للأسهم النقية، وصل إلى 24.2 مرة أعلى من نظرائه في الأسواق الناشئة البالغ 15.6 مرة.في المقابل، دخلت ثمان من الشركات الكبرى من ضمن أكبر عشرة أوزان ضمن مؤشر داو جونز الخليجي الإسلامي.وأظهر الرصد وصول عدد الشركات السعودية في مؤشر داو جونز الخليجي الإسلامي إلى 93 شركة، لتشكل بذلك الأسهم السعودية 63 في المائة من وزن المؤشر، متبوعا بالشركات الإماراتية التي يشكل وزنها نحو 20 في المائة.إقليميا، حقق مؤشر إم إس سي آي الخليجي للأسهم النقية، أفضل أداء في ديسمبر 2023 بعد مكاسب تجاوزت 10 في المائة.في المقابل، أسهم إقبال الأفراد المغتربين من العالم الإسلامي في دفع مؤشر الأسهم لكل دول العالم الخاص بالضوابط الشرعية لتحقيق مكاسب تفوق 23 في المائة عن 2023.