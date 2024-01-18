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ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات أوبك للطلب

النفط - ارتفاع الاسعار
ارتفاع أسعار النفط بفضل توقعات أوبك للطلب
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع توقعات أوبك بنمو قوي نسبيًا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين، وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد.اضافة اعلان

صعود العقود الآجلة لخام برنت

وبحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا إلى 78.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا إلى 72.90 دولار.

ارتفاع الطلب العالمي على النفط

وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميا إلى 106.21 مليون برميل يوميًا في 2025.
وبالنسبة لعام 2024، تتوقع أوبك نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميًا، وهي توقعات تماثل التي أصدرتها الشهر الماضي.

الطقس البارد يؤثر على إنتاج النفط الأمريكي

وفي الوقت نفسه، قالت ولاية نورث داكوتا إن درجات الحرارة التي انخفضت إلى ما دون الصفر تسببت في تراجع إنتاج النفط هناك بما يتراوح بين 650 ألف إلى 700 ألف برميل يوميا، أي أقل من نصف الإنتاج المعتاد. ونورث داكوتا من أكبر الولايات الأمريكية المنتجة للنفط.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن مخزونات النفط في وقت لاحق، اليوم الخميس. ووفقًا لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي، يوم الأربعاء، ارتفعت مخزونات الخام المحلية الأسبوع الماضي 480 ألف برميل.
وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لرويترز إن الوكالة تتوقع أن تكون أسواق النفط في "وضع مريح ومتوازن" هذا العام، على الرغم من التوتر في الشرق الأوسط وسط زيادة الإمدادات وتباطؤ توقعات نمو الطلب.
وأدلى بتصريحاته على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الأربعاء.

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