تعطل الإمدادات واشتعال الأوضاع في فلسطين يدفعان أسعار النفط للتراجع

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تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع اشتعال الأوضاع في فلسطين. اضافة اعلان





أسعار خام برنت



الحرب في فلسطين



النفط الفنزويلي



وبحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 86.22 دولار للبرميل.وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.وشنت بعض الحركات الفلسطينية أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود يوم السبت. واستمر القتال حتى ليل الاثنين، حين ردت إسرائيل بموجة من الغارات الجوية على غزة.ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فإنه قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.وقالت مصادر يوم الاثنين إن ميناء عسقلان الإسرائيلي ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع.وفي إشارة أكثر إيجابية للإمدادات، قالت مصادر إن فنزويلا والولايات المتحدة أحرزتا تقدمًا في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط.