الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تعطل الإمدادات واشتعال الأوضاع في فلسطين يدفعان أسعار النفط للتراجع

أسعار البترول
تراجع أسعار النفط
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة مع تقييم الأسواق لاحتمال تعطل الإمدادات مع اشتعال الأوضاع في فلسطين.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0017 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت 18 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 87.97 دولار للبرميل، في حين نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 86.22 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان ربحا أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين بفعل أنباء الصراع بعد تراجعهما بشدة في تعاملات متقلبة الأسبوع الماضي.

الحرب في فلسطين

وشنت بعض الحركات الفلسطينية أكبر هجوم عسكري على إسرائيل منذ عقود يوم السبت. واستمر القتال حتى ليل الاثنين، حين ردت إسرائيل بموجة من الغارات الجوية على غزة.
ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فإنه قد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.
وقالت مصادر يوم الاثنين إن ميناء عسقلان الإسرائيلي ومرفأ النفط التابع له أغلقا في أعقاب الصراع.

النفط الفنزويلي

وفي إشارة أكثر إيجابية للإمدادات، قالت مصادر إن فنزويلا والولايات المتحدة أحرزتا تقدمًا في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-10 at 1.01.06 AM
1:03 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أعلى مكاسب .. القيمة السوقية لقطاع التأمين تقفز لـ 70 مليار ريال

هيئة السوق المالية
12:12 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

هيئة السوق المالية تعلن عن بدء استقبال طلبات "نظام التداول البديل

الاسواق - السوق المالية - الاسهم
6:30 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أهم العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية

البنك المركزي السعودي 3
5:55 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

نمو ملحوظ في قطاع شركات التمويل بالمملكة بنسبة 9 %

اقرأ أيضا

اعتراف صادم من البنك المركزي الكويتي عن عمليات الاحتيال الإلكتروني

المملكة تُعلن خارطة طريق لزراعة 10 مليارات شجرة في أسبوع المناخ

مشاركة عالمية واسعة في القمة العالمية لقادة العقار بالرياض

راجع حسابك البنكي.. بشرى سارة لهؤلاء المزارعين

"روشن" تُعلن بدء بيع وحداث مجتمع "وارفة" في الرياض

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط 6:44 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

انخفاض أسعار النفط لهذا السبب و"برنت" يسجل 93 دولارًا للبرميل

أسعار البترول 6:42 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أسعار النفط ترتفع بسبب المخاوف من شح المعروض

أسعار النفط 3 10:24 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

بفضل إجراءات صينية.. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 10 أشهر

أسعار النفط 6:52 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

شح المعروض يرفع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 92 دولارًا للبرميل

اقرأ أيضا

التوصيل عبر المنصا
11:57 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

سجلات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة تقفز 45%

صُنع في السعودية
10:41 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

100 شركة وطنية في معرض "صُنع في السعودية" الاثنين القادم

التضخم
10:13 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حققتها المملكة بالفعل.. المركزي الأوروبي يسعى لخفض التضخم إلى 2%

اسعار العملات2
9:53 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم.. الجنيه الإسترليني يسجل 4.58 ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

رجل بلا مال
4:38 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"رجل بلا مال".. بريطاني يعيش دون استخدام للنقود منذ 15 عامًا

تطبيق ماجنيفير
3:56 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"جوجل" تطلق تطبيقًا يُسهّل قراءة النصوص غير الواضحة

ولي العهد والرئيس المصري
12:48 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري

ولي العهد
12:30 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني

الضمان الاجتماعي
12:20 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

خطوات تعديل رقم الهاتف الجوال على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

مسجد الصلاة الأذان
12:10 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

الثلاثاء 25 ربيع الأول.. 4 ساعات بين صلاتي العصر والعشاء بالمدينة المنورة