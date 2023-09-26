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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفعت 30% منذ منتصف العام..

انخفاض أسعار النفط لهذا السبب و"برنت" يسجل 93 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تأثر الطلب على الوقود بإبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، حتى مع توقع شح المعروض.اضافة اعلان

برنت يسجل 93 دولارًا للبرميل

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا إلى 93.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 89.67 دولار.
وكان البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي قد أكدا في الأيام القليلة الماضية التزامهما بمكافحة التضخم، مما يشير إلى أن سياسة التشديد النقدي قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، مما يحد من الطلب على النفط.

إغلاق الحكومة الأمريكية
وفي إطار منفصل، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن إغلاق الحكومة الأمريكية سيضر بتصنيف أكبر اقتصاد في العالم، وهو تحذير يأتي بعد شهر من خفض وكالة فيتش تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة على خلفية أزمة سقف الديون.
وبينما لا يزال المعروض شحيحا مع تمديد روسيا والمملكة تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، خففت موسكو يوم الاثنين حظرها المؤقت على صادرات البنزين والديزل، والذي صدر بشكل منفصل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وقالت "إيه.إن.زد ريسيرش" في مذكرة "تقلص إمدادات النفط قد يفوق تحديات الاقتصاد الكلي. نتوقع تداول النفط فوق 90 دولارًا للبرميل خلال الأسبوع".

ارتفاع أسعار النفط 30%
ارتفعت أسعار النفط بنحو 30 بالمئة منذ منتصف العام مدفوعة في الغالب بنقص العرض، وهو ما قال بنك جيه.بي مورجان إنه تسبب في محو نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في النصف الثاني من 2023.

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