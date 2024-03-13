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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 13 مارس.. فرنك سويسري 4.26 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 13 من مارس، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.اضافة اعلان

سعر الدولار واليورو مقابل الريال

وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.11 ريال.

أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

درهم إماراتي:       1.0210 ريال
دينار بحريني:       9.9469  ريال
دينار كويتي:        12.2090 ريال
ريال عماني:           9.7403 ريال
ريال قطري:            1.0299  ريال
جنيه إسترليني:     4.8024  ريال
دولار أمريكي:         3.7500 ريال
سعر اليورو:             4.0978  ريال
فرنك سويسري:      4.2699  ريال

تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية

يأتي هذا فيما تتقلب أسعار العملات ضرورية للتجارة الدولية والتجارة المحلية، وقيمة العملات باستمرار، حيث تعتمد قيمتها على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.
ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.

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