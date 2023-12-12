النفط يستقر قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة وشكوك حول خفض إمدادات أوبك+

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استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، قبيل الإعلان عن قرارات مهمة بشأن سياسات أسعار الفائدة وبيانات التضخم.

ووسط شكوك في أن تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك+ العام المقبل ستعوض فائض المعروض من الخام وضعف نمو الطلب على الوقود. اضافة اعلان





أسعار خام برنت



تخفيض إنتاج أوبك+



وبحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط عند 76.03 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير ثلاثة سنتات إلى 71.35 دولار للبرميل.وجرت تسوية كلا العقدين على ارتفاع طفيف يوم الاثنين، إذ ارتفع خام برنت 19 سنتًا إلى 76.03 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 71.32 دولار.تعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بخفض 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من 2024.لكن المستثمرين ما زالوا متشككين في أن إجمالي العرض سينخفض، إذ من المتوقع أن يؤدي نمو الإنتاج في الدول غير الأعضاء في أوبك إلى فائض في العرض العام المقبل.وقال محللون من إيه. إن. زد للأبحاث في مذكرة "النمو في نشاط النفط الصخري بالولايات المتحدة لا يزال مفاجئًا، في حين أن الزيادات من المنتجين الآخرين من خارج أوبك كبيرة بشكل غير متوقع".انخفضت أسعار خام برنت من أكثر من 80 دولارًا للبرميل في بداية ديسمبر، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط من أكثر من 77 دولارًا.