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تراجع أسعار النفط وسط آمال بتخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا

أسعار النفط 2
تراجع أسعار النفط
أ أ
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تراجعت أسعار النفط قليلاً، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر من دولار يوم امس الاثنين وسط آمال بأن الولايات المتحدة ستخفف العقوبات على فنزويلا المنتجة للنفط ومع تكثيف واشنطن جهودها لمنع تصعيد الحرب في فلسطين.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 89.60 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا إلى 86.43 دولار للبرميل.

تخفيف العقوبات على فنزويلا

وقالت مصادر متعددة إنه من المقرر أن تستأنف الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحادثات المتوقفة منذ فترة طويلة يوم الثلاثاء، والتي قال الرئيس نيكولاس مادورو إنها ستعود بالنفع على الانتخابات المقبلة في 2024، وهي خطوة قد تؤدي إلى تخفيف واشنطن العقوبات.
ومنذ عام 2019، تفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط من فنزويلا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لمعاقبة حكومة مادورو بعد انتخابات عام 2018 التي رأت واشنطن أنها صورية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

الحرب في فلسطين

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5 بالمئة في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير شباط.
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلطات الاحتلال، غدًا الأربعاء، في وقت تستعد فيه البلاد لتصعيد هجومها ضد الفلسطينيين، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية في غزة وأثار مخاوف من صراع أوسع مع إيران.
وتسعى إدارة بايدن إلى إيجاد سبل لزيادة تدفق النفط إلى الأسواق العالمية للحد من ارتفاع الأسعار. لكن أي زيادة حقيقية في إنتاج النفط من جانب فنزويلا ستستغرق وقتًا بسبب نقص الاستثمارات في الآونة الأخيرة.

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