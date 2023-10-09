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قفزة بأسعار النفط.. هل تأثرت الأسواق بما يحدث في فلسطين؟

ارتفاع أسعار النفط
قفزة في أسعار النفط
أ أ
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قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي في أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في مطلع الأسبوع.اضافة اعلان

برنت يلامس 88 دولارًا

وبحلول الساعة 2320 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 3.34 دولار أو 3.95 بالمئة إلى 87.92 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86.23 دولار للبرميل مرتفعًا 3.44 دولار أو 4.16 بالمئة.

المخاطر الجيوسياسية

وشنت حركات المقاومة، يوم السبت، أكبر معركة "طوفان الأقصى" على إسرائيل منذ عقود، مما أسفر عن مقتل المئات منهم. وردًا على ذلك نفذت قوات الاحتلال موجة من الضربات الجوية الانتقامية على غزة أسقطت مئات القتلى.
وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة للعملاء "المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط من شأنها أن تدعم أسعار النفط.. ويمكن توقع المزيد من التقلبات".
وقال فيفيك دهار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة "لكي يكون لهذا الصراع تأثير دائم وهادف على أسواق النفط، يجب أن يكون هناك انخفاض مستمر في إمدادات النفط أو نقله".

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