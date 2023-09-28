ارتفاع أسعار النفط.. خام "برنت" يسجل 96.71 دولار للبرميل

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة.





مخاوف من شح الإمدادات العالمية



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إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية.خام "برنت" يسجل 96.71 دولار للبرميلوبحلول الساعة 0001 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا إلى 96.71 دولار للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتًا إلى 93.88 دولار.انخفاض مخزونات الخام الأمريكيةأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.وجاء ذلك في أعقاب تخفيضات إنتاج بلغت 1.3 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام من المملكة العربية السعودية وروسيا.