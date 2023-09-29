الجمعة، 14 ربيع الأول 1445 ، 29 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تحقيقها بعض الزيادة اليوم الجمعة..

أسعار النفط تتجه نحو مكسب أسبوعي 2%

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أسعار النفط تتجه نحو مكسب أسبوعي 2%
أ أ
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تتجه أسعار النفط لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو 2% بعد تحقيقها بعض الزيادة يوم الجمعة.
إذ أن أثر الطلب القوي خلال عطلة في الصين واستمرار الشح في الولايات المتحدة طغى على أثر توقعات الزيادات المحتملة في الإمدادات من المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان

صعود أسعار النفط لشهر نوفمبر

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي يحل أجلها اليوم خمسة سنتات إلى 95.43 دولار للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 13 سنتًا لتسجل 93.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0335 بتوقيت جرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا إلى 91.87 دولار للبرميل.
تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة يوم الخميس، مع عكوف المتعاملين على البيع لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عشرة شهور، وشعر البعض بالقلق من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤثر على الطلب على النفط.

أسباب دعم أسعار النفط

ومما دعم الأسعار، تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي في البلاد التي بدأت يوم الجمعة وتستمر أسبوعًا.
وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط".
ورجح استطلاع أجرته رويترز أن نشاط المصانع في الصين سيستقر في سبتمبر، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم السبت.
وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني ويبدو أن النشاط تسارع في الربع الحالي، مما يشير إلى أن الطلب القوي على الوقود قد يستمر.

اجتماع أوبك+

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+، الأسبوع المقبل، للحصول على مؤشرات حول ما إذا كانت المملكة العربية السعودية قد ترغب في زيادة الإمدادات بعد قفزة بنحو 30 بالمئة في الأسعار خلال الربع الجاري.
ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+ في الرابع من أكتوبر.
وقال بنك أستراليا الوطني في مذكرة "سيكون اجتماع أوبك الأسبوع المقبل مؤشرًا مهمًا للسوق مع تزايد احتمال تقليص تخفيضات الإمدادات الطوعية من جانب أرامكو.
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