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بحضور وزير الطاقة.. توقيع شراكة استراتيجية بين شركة اللجين وشركة بازل العالمية القابضة

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وُقعت اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية في مقر وزارة الطاقة بين شركة اللجين وشركة بازل العالمية القابضة (التابعة لشركة ليندل-بازل للصناعات القابضة).اضافة اعلان

مجمع شركة اللجين

وذلك لبيع حصة في مجمع شركة اللجين الوطنية للصناعة (شركة تحت التطوير) تمثل 35% من رأس مال الشركة التي تعمل على تطوير مجمع بتروكيماويات تبلغ تكاليفه الاستثمارية نحو سبعة ونصف مليارات ريال سعودي.
مما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، عبر تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المتحققة من القطاع, حيث سيسهم المشروع في إنتاج مركبات بلاستيكية نوعية ومتخصصة تدعم خطط توطين صناعة السيارات وصناعات الأجهزة الكهربائية والمنزلية والأنابيب الصناعية والبطاريات والصناعات الإنشائية المحلية.

موافقة وزارة الطاقة 

وتأتي هذه الشراكة بعد موافقة وزارة الطاقة في وقت سابق على تخصيص اللقيم اللازم لإنشاء مشروع شركة اللجين الجديد، الذي يشمل مصنعاً لإنتاج البروبلين ومصنعاً لإنتاج البولي بروبلين ومجمعاً لإنتاج مركبات ومواد متخصصة من مادة البولي بروبلين لأول مرة يتم إنتاجها في المملكة، والمتضمن أيضاً ربط وحدتي الانتاج في شركة ناتبت مع مشروع الشركة الجديد لرفع مستوى الموثوقية وكفاءة الإنتاج وتحسين اقتصاديات المشروعين.
ووقعت الشركتين أيضاً اتفاقية تدخل بموجبها شركة بازل كشريك إستراتيجي في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بنسبة تبلغ 35% من رأس مال الشركة بقيمة 1.87 مليار ريال سعودي.
كما تضمنت الشراكة توقيع اتفاقية المساهمة بين الشريكين، واتفاقية تسويق وبيع المنتجات، واتفاقية تخصيص المنتجات، واتفاقية إدارة المشروع الجديد، واتفاقية إدارة التكاليف الداخلية الخاصة بالمشروع الجديد.

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