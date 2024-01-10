وزير الصناعة: مبادرات مهمة بأكثر من 182 مليون دولار واتفاقات بقيمة 75 مليار ريال

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قال وزير الصناعة، بندر الخريف، إنه سيعلن اليوم عن مبادرات مهمة، بدءًا من برنامج الاستكشاف التحفيزي بالتعاون مع وزارة الاستثمار بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار. اضافة اعلان

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، اليوم الأربعاء، بالرياض، إن البرنامج سيقلل المخاطر في عملية الاستكشاف، وسوف يضمن لنا إمكانية توفير السلع الجديدة عبر مشاريع الحقول الخضراء، وأيضًا المناجم الخضراء.



اتفاقات بقيمة 75 مليار ريال



مؤتمر التعدين الدولي



وأشار الخريف إلى أن قيمة الاتفاقات التي ستوقع خلال مؤتمر التعدين الدولي تبلغ 75 مليار ريال (20 مليار دولار).وصرح الخريف بأن المملكة عدّلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة، ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار ارتفاعًا من توقعات 2016 عند 1.3 تريليون.يعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة إسهام المنطقة الكبرى، التي تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.





عدد المتحدثين في مؤتمر التعدين الدولي



ويشارك في جلسات المؤتمر، هذا العام، 220 متحدثًا من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين، والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل. ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.