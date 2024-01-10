وزير الصناعة: مبادرات مهمة بأكثر من 182 مليون دولار واتفاقات بقيمة 75 مليار ريال

قال وزير الصناعة، بندر الخريف، إنه سيعلن اليوم عن مبادرات مهمة، بدءًا من برنامج الاستكشاف التحفيزي بالتعاون مع وزارة الاستثمار بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار.
وأضاف، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة، اليوم الأربعاء، بالرياض، إن البرنامج سيقلل المخاطر في عملية الاستكشاف، وسوف يضمن لنا إمكانية توفير السلع الجديدة عبر مشاريع الحقول الخضراء، وأيضًا المناجم الخضراء.
وزير الصناعة بندر الخريف: سأعلن اليوم عن مبادرات مهمة في الاستكشاف التحفيزي بقيمة 182 مليون دولار #مؤتمر_التعدين_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/sDmBV2ziUg— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 10, 2024
اتفاقات بقيمة 75 مليار ريالوأشار الخريف إلى أن قيمة الاتفاقات التي ستوقع خلال مؤتمر التعدين الدولي تبلغ 75 مليار ريال (20 مليار دولار).
فيديو | وزير الصناعة بندر الخريف: سنشهد الكثير من الإنجازات من خلال توقيع عقود بقيمة 75 مليار ريال خلال #مؤتمر_التعدين_الدولي#الإخبارية pic.twitter.com/HPSyDQRKFf— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) January 10, 2024
وصرح الخريف بأن المملكة عدّلت بالزيادة تقديراتها لقيمة الموارد المعدنية غير المستغلة، ومن بينها الفوسفات والذهب والمعادن الأرضية النادرة، إلى 2.5 تريليون دولار ارتفاعًا من توقعات 2016 عند 1.3 تريليون.
مؤتمر التعدين الدولييعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعًا عالميًا لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة إسهام المنطقة الكبرى، التي تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.