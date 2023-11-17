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الاقتصاد غير النفطي يحقق نموًا إيجابيًا 5.7%

الاقتصاد السعودي
نمو الاقتصاد غير النفطي
أ أ
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سجل الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية نموًا إيجابيًا على المستوى السنوي بمعدل 5.7% مقارنة بالنصف الأول من 2022. اضافة اعلان
وحقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية انخفاضًا بنحو 1.5% خلال النصف الأول من 2023، مما يُظهر تفوقًا في نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي بشكل مستمر وسريع.


انخفاض إنتاج المملكة من النفط

وأشار التقرير النصف سنوي للأداء المالي للاقتصاد السعودي، الصادر عن وزارة المالية، أن هذا الأداء يعود إلى انخفاض إنتاج المملكة من النفط بما يقارب 0.9% في النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وذلك تماشيًا مع قرار «أوبك»، حيث أعلنت المملكة أنها ستنفذ خفضًا طوعيًا في إنتاجها من النفط، مقداره 500 ألف برميل يوميًا، ابتداء من مايو 2023.


الإنفاق الاستهلاكي الخاص

وسجل الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال النصف الأول من 2023 نموًا حقيقيًا بمعدل 3.6% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من 2022. وقد شهدت معظم مؤشرات الاستهلاك الخاص ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وسجلت قيمة مبيعات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية نموًا إيجابيًا منذ بداية العام حتى يونيو بـ11.3% و34.3% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من 2022.

نمو مؤشرات الاستثمار الخاص

شهدت مؤشرات الاستثمار الخاص نموًا إيجابيًا، يعكس استمرار تطور القطاع الخاص، والدور المحوري الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية الأخرى، حيث حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نموًا حقيقيًا بـ9.8%.
بينما حقق الاستثمار غير الحكومي نموًا بمعدل 8.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات نموًا إيجابيًا في أعمال القطاع الخاص.


بلغ متوسط المؤشر 59.1 نقطة

وبلغ متوسط المؤشر في النصف الأول من العام الحالي 59.1 نقطة مقارنة بمتوسط 55.8 نقطة في الفترة المماثلة من 2022. في حين ارتفع المؤشر في يونيو 2023 إلى 59.6 نقطة.
كما تجدر الإشارة إلى أن أعلى ارتفاع للمؤشر كان بفبراير من العام الحالي بـ59.8 نقطة، وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ 2015. بينما سجل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص في يونيو من العام الحالي ارتفاعًا بـ9.4% على أساس سنوي.

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