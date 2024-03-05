اليوم.. مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار

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أعلن مصرف الراجحي، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وبموجب برنامجه للصكوك الدولية، فقد قرر بدء طرح الصكوك المستدامة المقومة بالدولار.





مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة



تلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية



وفي بيان له على تداول، أكد أن إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.وأوضح أنه قام بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وبنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد - كمدراء الاكتتاب، ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.وأضاف أن قيمة الطرح سيتم تحديدها وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق، مبينًا الهدف من الطرح هو تلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية وفقًا لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.وأشار إلى أن طرح الصكوك المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.