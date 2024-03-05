الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اليوم.. مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار

مصرف الراجحي
مصرف الراجحي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن مصرف الراجحي، أنه اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وبموجب برنامجه للصكوك الدولية، فقد قرر بدء طرح الصكوك المستدامة المقومة بالدولار.اضافة اعلان

مصرف الراجحي يبدأ طرح صكوك مستدامة

وفي بيان له على تداول، أكد أن إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأوضح أنه قام بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وبنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة سيتي غروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبوظبي الأول بي جي إس سي، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، و إس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد - كمدراء الاكتتاب، ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

تلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية

وأضاف أن قيمة الطرح سيتم تحديدها وشروط الطرح بناءً على ظروف السوق، مبينًا الهدف من الطرح هو تلبية أهداف المصرف المالية والإستراتيجية وفقًا لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.
وأشار إلى أن طرح الصكوك المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ لتخفيضات الإنتاج

عدد من دول مجموعة أوبك بلس تعلن تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة مليونين ومائتي ألف برميل يوميًا

الطاقة تمدد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً حتى نهاية يونيو المقبل

المملكة تشارك في الاجتماع الـ40 لمجموعة التحرير والفنية التابعة للجنة الفرعية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بنقل البضائع والحاويات

أسعار العملات في السعودية اليوم الأحد 3 مارس.. اليورو يُسجل 4 ريالات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مصرف-الراجحي-يطرح-منتج-تمويلي-5-مليون-ريال 10:05 ص الأحد، 25 فبراير 2024

مصرف الراجحي يُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين لهذه الفترة