مصرف الراجحي يُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين لهذه الفترة

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أعلن مصرف الراجحي، اليوم الأحد، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للعام 2023، بإجمالي 4.6 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 4 مليارات سهم.





مصرف الراجحي يُعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين



موعد الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح



وفي بيان له على "تداول السعودية"، أكد المصرف أن حصة السهم من التوزيع 1.15 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5%.وأوضح أن تاريخ الأحقية يكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.وأكد أنه سيتم الإعلان عن تاريخ وآلية توزيع الأرباح في وقت لاحق.وحصل المصرف على عدم ممانعة البنك المركزي على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني للعام المالي 2023م.وسبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 4.6 مليار ريال عن النصف الأول من العام المالي 2023م بواقع 1.15 ريال للسهم الواحد وما يمثل 11.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وبذلك يبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر 2023م مبلغًا وقدره 9.2 مليار ريال، بواقع 2.30 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 23% من القيمة الاسمية للسهم.