الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

أسعار النفط
ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية، اليوم الخميس.

ارتفاع العقود الآجلة للنفطاضافة اعلان

وحسب بورصة نيويورك التجارية، فقد تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في يناير على 69.74 دولار للبرميل وقت كتابة الخبر، ارتفع بنسبة 0.52%.
لقد تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة ارتفاع  69.83 دولار للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 69.11 دولار والمقاومة على 76.76 دولار.
عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، ارتفع بنسبة 0.01% للمتاجرة به 104.12 دولار.

ارتفاع سعر نفط برنت

في الوقت نفسه على نايمكس، ارتفع سعر نفط برنت لشهر فبراير بنسبة 0.44% لتتم المتاجرة به على 74.63 دولار للبرميل، بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على 4.89 دولار للبرميل.

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

القطاع العسكري في المملكة
5:52 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

أعلاها العسكري.. 9 قطاعات تستحوذ على الإنفاق في ميزانية المملكة 2024

وظائف السعوديين
5:34 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

منها توفير الوظائف.. تعرف على أبرز 6 مشاريع في ميزانية المملكة 2024

ميزانية المملكة 2024
5:11 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. 3 سيناريوهات لميزانية المملكة لعام 2024.. الثالث أفضلها

مؤتمر "فرص السوق السعودي في الغاز والنفط"
12:59 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

أكثر من 80 شركة أمريكية تسجل حضورها في مؤتمر "فرص السوق السعودي في الغاز والنفط" بولاية لويزيانا

اقرأ أيضا

زيادة أسعار الغاز في أوروبا مع ظهور مؤشرات على ارتفاع الطلب

تراجع مفاجئ.. أسعار النفط تسجل 76 دولارًا للبرميل

ارتفاع أسهم 118 شركة.. مؤشر سوق الأسهم يكسب 30.19 نقطة

مشاريع عملاقة.. أنظار العالم تتجه إلى قمة قادة العقار بالمملكة

60 ألف وحدة سكنية في معرض "مسكن العقاري" بقيمة 7مليار ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 6:11 ص الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

تراجع أسعار النفط مع رجوح كفة مخاوف الطلب على توقعات خفض الإمدادات

ارتفاع أسعار النفط 2 11:40 ص الإثنين، 20 نوفمبر 2023

النفط يعزز مكاسبه وأوبك+ تدرس خفض الإنتاج على نحو أكبر

أسعار النفط 9 11:06 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

انخفاض أسعار النفط للأسبوع الرابع على التوالي

أوبك 2 6:58 ص الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023

بعد تقرير "أوبك".. ارتفاع محدود في أسعار العقود الآجلة للنفط

اقرأ أيضا

اسعار العملات3
10:27 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

اسعار العملات اليوم الأربعاء.. الجنيه الإسترليني يُسجل 4.73 ريالًا

اسعار الذهب6
10:08 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أسعار الذهب تتراجع ريالين اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 213 ريالًا

المحافظ الرقمية
9:20 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

37 % انخفاض التمويل قصير الأجل عبر المصارف

رواتب
8:47 ص الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

5 آلاف ضعف الموظف العادي.. تعرف على راتب أعلى 100 رئيس تنفيذي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ميتا
6:41 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

"ميتا" تبدأ التشفير التام للرسائل على "فيسبوك" و"ماسنجر"

وزارة الصحة السعودية
6:28 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقاف النقل والتكليف لمنسوبي الصحة العامة حتى هذا الإشعار

القطاع العسكري في المملكة
5:52 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

أعلاها العسكري.. 9 قطاعات تستحوذ على الإنفاق في ميزانية المملكة 2024

ميزانية المملكة 2024
5:11 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

عاجل.. 3 سيناريوهات لميزانية المملكة لعام 2024.. الثالث أفضلها

وظائف السعوديين
5:34 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

منها توفير الوظائف.. تعرف على أبرز 6 مشاريع في ميزانية المملكة 2024

الحد من استخدام البنزين
4:13 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

6 إجراءات تسهم في الحد من استخدام البنزين والانبعاثات