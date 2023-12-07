ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية

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ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام خلال الدورة الآسيوية، اليوم الخميس.





ارتفاع العقود الآجلة للنفط اضافة اعلان



ارتفاع سعر نفط برنت



وحسب بورصة نيويورك التجارية، فقد تمت تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في يناير على 69.74 دولار للبرميل وقت كتابة الخبر، ارتفع بنسبة 0.52%.لقد تمت المتاجرة مسبقًا على جلسة ارتفاع 69.83 دولار للبرميل. النفط الخام قد يجد نقاط الدعم على 69.11 دولار والمقاومة على 76.76 دولار.عقود مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، ارتفع بنسبة 0.01% للمتاجرة به 104.12 دولار.في الوقت نفسه على نايمكس، ارتفع سعر نفط برنت لشهر فبراير بنسبة 0.44% لتتم المتاجرة به على 74.63 دولار للبرميل، بينما فرق النقاط (السبريد) بين عقود نفط برنت والنفط الخام يقف على 4.89 دولار للبرميل.