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النصف من نصيب المملكة.. 515.9 مليار دولار الناتج المحلي الخليجي في ٣ شهور

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المملكة
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سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 515.9 مليار دولار خلال الربع الثاني من  2023.

اقتصاد المملكة 

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وفي التفاصيل فقد استحوذ اقتصاد المملكة  على 50.6 في المائة من الناتج الخليجي بنحو 260.9 مليار دولار.

وانكمش الناتج المحلي لدول الخليج بالأسعار الجارية بنسبة 9.6 في المائة مع نزول أسعار النفط وخفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك +"، فيما كان الناتج 571 مليار دولار في الربع الثاني 2022.

ترتيب دول الخليج :



وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الفترة، فتصدرتها السعودية بـ260.9 مليار دولار، تعادل 50.6 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة، تلتها الإمارات 127.8 مليار دولار، تشكل 24.8 في المائة من الإجمالي.

قطر في المركز  الثالث:

وثالثا جاءت قطر بناتج محلي قيمته 51.2 مليار دولار، تعادل 9.9 في المائة من الإجمالي الخليجي، ثم الكويت 39.1 مليار دولار، تسهم بنسبة 7.6 في المائة من الإجمالي.

وفي الترتيب الخامس، حلت عمان 26.2 مليار دولار، تعادل 5.1 في المائة من الناتج الخليجي، وأخيرا البحرين 10.7 مليار دولار، تسهم بنسبة 2.1 في المائة من الإجمالي.

الناتج المحلي لدول الخليج 



وفيما يخص الناتج المحلي لدول الخليج بالأسعار الثابتة، فبلغ 422.5 مليار دولار بنمو 1.6 في المائة، تصدرت المملكة الناتج بالأسعار الثابتة بـ193.9 مليار دولار بنمو 1.2 في المائة، ثم الإمارات 118.3 مليار دولار بنمو 3.8 في المائة.

وقطر 41 مليار دولار بنمو 1 في المائة، والكويت 32.5 مليار دولار بانكماش 1.3 في المائة، وعمان 21.9 مليار دولار بانكماش 0.2 في المائة، والبحرين 9.2 مليار دولار بنمو 2 في المائة.

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