الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

المحتوى المحلي" توقع 12 اتفاقية.. عوائدها 500 مليون ريال وتوفر 160 وظيفة

هيئة المحتوى
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
أ أ
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن توقيع 12 اتفاقية على هامش مشاركتها في معرض "صنع في السعودية" بنسخته الثانية كـ "شريك نجاح" لهذه النسخة، وذلك من تاريخ 16 - 19 أكتوبر 2023م.اضافة اعلان
وتضمنت توقيع اتفاقيات بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، وشراكات وتعاون إستراتيجي مع عدد من الجهات.

توطين الصناعة ونقل المعرفة

 وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن الاتفاقيات الموقعة بأسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة شملت 8 منتجات في قطاع الرعاية الصحية والمواد الصيدلانية وقطاع الصناعة "بدلة رجل إطفاء، أجهزة طرد وسحب الدخان، رغوة إطفاء الحريق.
بالإضافة إلى المستحضر الصيدلاني هيدروكسي يوريا، ومستحضر الهيبارين، والمستحضر الصيدلاني داسينتاب، وحمض الكارجلوميك، ومنتج القساطر البالونية"، وذلك لمدة 3 سنوات لكل اتفاقية.
وستسهم الاتفاقيات بمجملها في التأثير على إجمالي الناتج المحلي بما يتجاوز 500 مليون ريال سعودي، وستوفر ما يزيد عن 160 وظيفة، تستفيد منها جميع الجهات الحكومية والجهات المملوكة للدولة التي تنطبق عليها آليات القائمة الإلزامية، ومستشفيات الجهات الحكومية.

اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي

 من جانب آخر، وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي، انطلاقًا من مبدأ التعاون والتكامل مع القطاع الخاص بغرض تحفيز شركاء الهيئة الإستراتيجيين لتنمية المحتوى المحلي، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية رأسمالية وتشغيلية وخدمات بنكية.
كما أبرمت الهيئة خلال مشاركتها في معرض "صنع في السعودية" مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حيث شملت مسارات التعاون إنشاء برنامج المحفزات للشريك الإستراتيجي للهيئة بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة.
وكذلك إنشاء برنامج محفزات لاتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة للهيئة بالتعاون مع مدن والجهات ذات العلاقة.

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