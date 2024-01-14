69.5 % من العاملين بالتعدين والمحاجر في المملكة من المواطنين

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بلغ عدد الموظفين العاملين في الأنشطة الاقتصادية للتعدين واستغلال المحاجر بنهاية الربع الثالث من 2023، من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 160.8 ألف موظف، حيث استحوذ المواطنون على 69.5 في المائة من إجمالي الوظائف. اضافة اعلان





116.06 ألف مواطن يعملون في قطاع التعدين:



وأوضحت إحصائية حكومية، أن عدد المواطنين العاملين في الأنشطة الاقتصادية للتعدين واستغلال المحاجر وصل إلى 116.06 ألف موظف، مقابل نحو 49.17 ألف أجنبي.وشكل الموظفون العاملون في هذا المجال في المنطقة الشرقية النسبة الأعلى بـ81.2 في المائة، حيث بلغ عددهم 130427 موظفا، تليها منطقة الرياض بـ16119 موظفا، فمنطقة مكة المكرمة بـ6608 موظفين، ثم المدينة المنورة بـ2870 موظفا، وفقا لـ"الاقتصادية".وقال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية إن التعدين في المملكة شهد حراكا متسارعا في أقل من ثلاثة أعوام بدعم من الحكومة، والهدف المستقبلي يكمن في جعل القطاع ذا أثر حقيقي في الحياة الاجتماعية، وكذلك من الناحية الاقتصادية.وشهد "مؤتمر التعدين الدولي"، جلسات حوارية مكثفة، تضع الحلول أمام التحديات التي تواجه المنظومة، إلى جانب أهمية تلبية الطلبات المتزايدة على المعادن الاستراتيجية.