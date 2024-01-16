وزير الصناعة يلتقي ممثلي الشركات والمؤسسات الدولية في "دافوس"

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عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، عدة لقاءات مع عدد من قادة الشركات والمؤسسات الدولية، وذلك ضمن مشاركته مع وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 "دافوس"، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 15 - 19 يناير الحالي. اضافة اعلان





لقاءات وزير الصناعة في منتدى "دافوس":

"الخريف" يناقش تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين:



وشملت اللقاءات كلاً من، الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن London Metal Exchange ماثيو تشامبرلين، والرئيس التنفيذي لشركة ميدترونيك Medtronic جيف مارثا ، والرئيس التنفيذي لمجموعة "جي إي إيه" GEA Group ستيفان كلبرت، ورئيس مجلس إدارة شركة كلاريانت Clariant غونتر فون، والرئيس التنفيذي لشركة كلاريانت Clariant كونراد كيزر، إضافة إلى لقاء الرئيس التنفيذي لشركة أوميكور Umicore ماتياس ميديتش، والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إتش بي" BHP مايك هنري.وناقش الخريف خلال هذه اللقاءات تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة لجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم في القطاعين، إضافة إلى بحث فرص التبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق العالمية.وتأتي لقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية، ضمن أجندة وفد المملكة المشارك في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024م، التي تشمل مجموعة متنوعة من الجلسات رفيعة المستوى والاجتماعات الثنائية على مدار أسبوع كامل.تستهدف اللقاءات استعراض تجارب المملكة وخبراتها في العمل مع المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والقطاع الأكاديمي ووضع أسسٍ مستدامة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام.