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صحيفة تواصل الالكترونية

العقود الآجلة للنفط تنخفض عند تسوية التعاملات

أسعار النفط 5
أسعار النفط
أ أ
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تحولت العقود الآجلة للنفط للانخفاض عند تسوية تعاملات الجمعة، رغم تصاعد وتيرة الاضطرابات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل ضخ أكبر سيولة نقدية على الإطلاق في النظام المصرفي الصيني لدعم تحفيز تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.اضافة اعلان

سعر خام برنت


وعند التسوية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.25% بما يعادل 22 سنتًا عند 92.16 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال التداولات 93.79 دولار، لكنها حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%.
كما تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر ديسمبر (الأكثر نشاطًا) بنسبة 0.35% أو 29 سنتًا، ليسجل 88.08 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة تسليم شهر نوفمبر -تنتهي صلاحيتها اليوم- بنسبة 0.7% عند 88.75 دولار للبرميل، لكن حقق كلاهما مكاسب أسبوعية بنسبة 2% و1.2% على التوالي.
من جانبها، أظهرت بيانات شركة "بيكرهيوز"، أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصة واحدة عند 502 منصة خلال الأسبوع المنتهي في العشرين من أكتوبر، بعد إضافة أربع منصات في الأسبوع الماضي.

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