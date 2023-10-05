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صحيفة تواصل الالكترونية

تراجعت في الجلسة السابقة بأكثر من 5 دولارات..

أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإنتاج

أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
أ أ
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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، لتعوض جزءًا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة.
بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك+ على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

أسعار خام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا إلى 85.92 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 84.29 دولار بحلول الساعة 0040 بتوقيت جرينتش.

اجتماع لجنة تحالف أوبك+

وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية يوم الأربعاء وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء آخرين بقيادة روسيا.

تخفيضات الإنتاج

ولم تقر اللجنة أي تغييرات على سياسة إنتاج التحالف من النفط، وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستواصل خفضًا طوعيًا قدره مليون برميل يوميًا حتى نهاية عام 2023.
فيما ستبقي روسيا على خفض طوعي للصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميًا حتى نهاية ديسمبر القادم.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة "ما زلنا نتوقع أن تشهد السوق نقصًا في الربع الرابع، كما أن انخفاض الأسعار يقلل من احتمالية قيام أوبك بتخفيف قيود الإمدادات".

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