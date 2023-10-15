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صحيفة تواصل الالكترونية

السوق العقارية تسترد 3.2 مليار ريال من خسائر 3 أسابيع

البورصة العقارية
البورصة العقارية
أ أ
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ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعقارات التي تم تداولها خلال آخر عشرة أعوام خلال الأسبوع الماضي بنحو 3.2 مليار ريال "0.2%"، واستقر الإجمالي عند 1.42 تريليون ريال.اضافة اعلان
واستردت السوق العقارية نحو 49.3% من خسائر انخفاض إجمالي قيمتها السوقية خلال الأسابيع الثلاثة، قبل الأسبوع الماضي، البالغة 6.6 مليار ريال.


ارتفاع مؤشر البورصة العقارية

وارتفع مؤشر البورصة العقارية بنسبة 0.2% "ارتفاع 22.7 نقطة"، واستقراره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 9994.37 نقطة، مقارنة بمستواه خلال الأسبوع الأسبق.
وسجل إجمالي القيمة الأسبوعية للصفقات العقارية ارتفاعا جيدا بنسبة وصلت إلى 44.1%، مدفوعا بالدرجة الأكبر من استمرار تحسن نشاط القطاع التجاري، الذي قابله استمرار تباطؤ نشاط القطاع السكني.


استقرار قيمة الصفقات العقارية

وأثرت التطورات الإيجابية على مستوى النشاط العقاري إلى استقرار إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 7.3 مليار ريال.
وتراجع إجمالي عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي نفسه بنسبة 1.6%، واستقر إجمالي عدد الصفقات عند أدنى من 5.3 ألف صفقة عقارية.


تكلفة الرهن العقاري

وحمل الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة "تكلفة الرهن العقاري"، تحديات كبيرة لسوق التمويل العقاري طوال أكثر من 20 شهرا، بوصوله إلى أعلى مستويات له خلال 23 عاما.
وانعكست بدورها آثاره على عموم النشاط العقاري محليا، وعلى القطاع السكني بدرجة أكبر مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة في السوق العقارية المحلية.


مستويات القروض العقارية الجديدة

وتجلت مؤشراته السلبية في مستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد "البنك المركزي السعودي"، بانخفاضها بمعدل سنوي خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بنسبة تجاوزت 39.3%.
رافقها انخفاض مماثل في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 37.8%، وانخفاض بنسبة أكبر على مستوى حجم مبيعات العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 31.9%.

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