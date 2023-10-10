البنك المركزي: 6.4% من قروض التمويل متعثرة

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بلغت نسبة القروض المتعثرة للمحافظ التمويلية في النصف الأول من العام الحالي 2023 نحو 6.4% لإجمالي قطاع شركات التمويل، وفقا لتقرير البنك المركزي "ساما". اضافة اعلان

ووصلت قيمة المحفظة التمويلية للعقارات السكنية 22.9 مليار ريال، معظمها في قطاع الفلل بنسبة 72%، و24% للشقق، و3% للأراضي، و1% مصنفة كأخرى.





العاملون في قطاع التمويل





رأس مال قطاع شركات التمويل





تمويلات قطاع الأفراد



وأوضح التقرير أن إجمالي العاملين في قطاع التمويل نحو 6074 موظفاً وموظفة، تبلغ نسبة المواطنين منهم 86% بما يعادل 5218 فرداً مواطناً.وحققت معظم مؤشرات قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023م.وارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5 % ليصل إلى 15.36 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال.وأظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وارتفاعاً في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%.