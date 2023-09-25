مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ينقعد ويتخذ هذه الإجراءات

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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الرابع والعشرين برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل. اضافة اعلان

وبحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبد الله الحماد، وأعضاء المجلس ممثلو الجهات الحكومية، وممثلو القطاع الخاص.





مخلص عمليات التسجيل العيني





منظومة التشريعات العقارية



واطلّع المجلس الإدارة في مستهل اجتماعه على القرارات والتوجيهات الصادرة منه، كما اطلّع على ملخص عمليات التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح والخطة التنفيذية للتسجيل الأول في المناطق المستهدفة لباقي مناطق ومدن المملكة.وتناول المجلس أبرز ما تم في شأن منظومة التشريعات العقارية، وتحديثات نظام الوساطة العقارية وأبرز المعالم في المرحلة القادمة، وخطة تنفيذ نظام المساهمات العقارية وأبرز المستجدات في مشروع حوكمة أعمال الهيئة.واستعرض المجلس تقرير الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومستوى التقدم في مستهدفات الهيئة لعام 2023م.