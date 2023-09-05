"الزكاة" تدعو إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر أغسطس

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 سبتمبر الجاري.

وحثّت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني ( من هنا)، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1 في المئة من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.





تفاصيل ضريبة الاستقطاع

