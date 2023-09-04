مع استمرار حظر صادرات الهند.. أسعار الأرز تقترب من أعلى مستوى في 15 عامًا

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فى ظل مواصلة الهند تشديد القيود على الصادرات، اقتربت أسعار الأرز في آسيا من أعلى مستوياتها منذ نحو 15 عامًا.

وتفرض الهند قيودًا مشددة على صادرات الأرز للحفاظ على أمنها الغذائي، فيما تزداد المخاوف حاليًا من قيام تايلاند وفيتنام باتباع سياسة مماثلة وفرض حملة تشديد على صادراتهما من الأرز.





1000 دولار للطن



حظر صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي



تأثير محدود على السوق السعودية



إنتاج الهند من الأرز سنويًا



وقد يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار العالمية للأرز لتتجاوز 1000 دولار للطن، بحسب دراسة لجامعة هارفرد، علمًا أن السعر القياسي حاليًا يقف عند 646 دولارًا للطن.وقبل أيام تراجعت أسعار أسهم شركات تصدير الأرز الهندية، بعد فرض الحكومة مزيدًا من القيود على التصدير للحد من ارتفاع أسعاره في السوق.يأتي هذا وسط توقعات بأن يؤدي حظر تصدير الأرز في الهند إلى أزمة غذاء عالمية، وأن يؤثر حظرها تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي على الملايين حول العالم، لأنها تعتبر أكبر مصدر للأرز في العالم، وتبلغ حصتها في تجارة الأرز العالمية 40 في المئة.وحظرت الهند، وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم، في يوليو صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت يوم الجمعة رسومًا 20 في المئة على صادرات الأرز المسلوق.وأكدت الحكومة الهندية مؤخرًا، أنها فرضت حدًا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار المحلية قبل الانتخابات المحلية.وقال المحلل الاقتصادي، أحمد الشهري، في تصريح سابق إلى صحيفة ""الوطن"، إنه من المرجح أن يكون لقرار الهند فرض حد أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي تأثير محدود على توافر الأرز وأسعاره في السوق السعودية.وأرجع ذلك إلى مجموعة من المبررات، أبرزها أن المملكة ليست المستورد الرئيس للأرز من الهند، إذ أنها تستورد معظم احتياجاتها من بلدان أخرى.وأضاف "في المقابل، ستسعى الهند للحفاظ على تدفق الصادرات إلى الأسواق الكبرى مثل بنجلاديش وإندونيسيا وكذلك دول الخليج، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأرز القادمة من مصادر بديلة لكن بنسبة محدودة نظرًا لتوفر العرض عالميًا".وتابع: "الأسعار في السعودية منافسة بالمقارنة مع الأسواق الإقليمية الأخرى؛ لذلك لا توجد مخاوف كبيرة حول توفر أو أسعار الأرز في السوق السعودية رغم قرار الهند بشأن أسعار التصدير. ومن المتوقع أن يظل الوضع تحت السيطرة مع تلك الأسباب وكذلك المخزون الإستراتيجي الوطني".ويبلغ إنتاج الهند من الأرز سنويًا 129.5 مليون طن كثاني أكبر مُنتج له في العالم بعد الصين التي تنتج 149 مليون طن. لكن الهند تتصدر دول العالم من حيث حجم الإسهام في تجارة الأرز عالميًا بواقع 22 مليون طن، بما يشكل 40 في المئة من حركة التجارة.وشهد موسم زراعة الأرز في الهند هذا العام تقلصًا في حجم الأمطار بمناطق النمو الرئيسة للمزروعات.وقالت وزارة الزراعة الهندية إن مساحة زراعة الأرز تراجعت خلال عام من 35.36 مليون هكتار إلى 30.98 مليون هكتار بنسبة 12 في المئة.وخشيت الهند أن يؤثر ذلك على أمنها الغذائي، خاصة بعد تضرر محصولها من القمح بفعل موجة الحر الشديدة هذا العام.وهنا قررت الهند وضع حد يضمن توفير الأمن الغذائي لشعبها البالغ تعداده أكثر من 1.4 مليار نسمة.وفرضت الهند مزيدًا من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطًا على الإمدادات العالمية للحبوب،إذ فرضت الحكومة ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20 في المئة بأثر فوري. وبذلك فرضت الهند قيودًا على صادرات جميع الأنواع أي نحو 80 في المئة من إجمالي صادراتها من الأرز.