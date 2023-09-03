عقد مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة يناير القادم بالرياض

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تُعقد النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة الرياض.





وزارة الصناعة والثروة المعدنية



وزير الصناعة والتجارة



التقنيات الجديدة في قطاع التعدين



اليوم الأول من النسخة الثالثة



مبادرات المؤتمر

