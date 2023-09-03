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بعد مكاسب الأيام الثلاثة .. هل يواصل النفط الارتفاع؟

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النفط - أرشيفية
أ أ
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  واصل خام برنت الارتفاع متخطيا حاجز 87 دولارا للبرميل الواحد، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

خام برنت:

جاء ذلك بدعم من سياسة خفض الإنتاج لأوبك بلص وتوقعات تمديد الخفض الطوعي لشهر أكتوبر المقبل.

وقال أسامة سليمان، كاتب في شؤون الطاقة، إن هناك مخاوف من شح الإمدادات وهو السبب الأساسي في مواصلة النفط الارتفاع.

أسعار النفط:

وفي وقت سابق، سجلت أسعار النفط 88.55 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.55 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمع،حيث سجلت الأسعار مكاسب على اساس اسبوعى.

وقال الدكتور فؤاد بوقري المستشار الاقتصادي، إن قرار المملكة تمديد الخفض الطوعي للنفط العام المقبل، ليس قرار دولة واحدة، وإنما هناك 8 دول من منظمة "أوبك +" اتخذت هذا القرار في شهر أبريل الماضي، وقررت أن تخفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية عام 2024م.

وأضاف  أن التخفيض كان بنسبة مليون و666 برميل يوميًا، لافتاً إلى أن المملكة  هي القائدة في الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل. 



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