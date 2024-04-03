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الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا.. كم وصل؟

اسعار الذهب
الذهب
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سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا جديدا، حيث تجاوزت في بورصة Comex بنيويورك الـ 2300 دولار مقابل الأوقية لأول مرة في التاريخ.

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وأظهرت نتائج التداولات يوم الثلاثاء أن سعر الذهب ارتفع بنسبة 1.23%، ليصل إلى 2300.20 دولار مقابل الأوقية حتى الساعة 15:54 بتوقيت نيويورك.

وفي وقت لاحق تراجع السعر بعض الشيء، ليصل إلى 2298 دولارا مقابل الأوقية عند الساعة 15:57.
أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي:

وأخذ سعر الذهب في الارتفاع في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الذي اتخذه في 20 مارس الماضي، بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 5.25 - 5.5%، وإعلانه عن نيته خفض سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي اليوم ذاته مع إعلان الاحتياطي الفدرالي عن قراره تجاوز سعر الذهب مستوى الـ 2200 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخ

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