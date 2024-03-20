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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 20 مارس.. عيار 24 يُسجل 260 ريالًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 20 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 260.01 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.35 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 227.52 ريال، وبلغ عيار 18 سعر 195.01 ريال، ووصل عيار 14 إلى سعر 151.68 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           260.01 ريال
الذهب عيار 22            238.35 ريال
الذهب عيار  21            227.52 ريال
الذهب عيار  18             195.01 ريال     
الذهب عيار  14             151.68 ريال
الذهب عيار 12               130.01 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,086 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,820 ريال
أسعار كيلو الذهب    260,014  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24          260.42 ريال
الذهب عيار 22            238.72 ريال
الذهب عيار  21            227.87 ريال
الذهب عيار  18             195.32 ريال     
الذهب عيار  14              151.91 ريال
الذهب عيار 12               130.21 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,099 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,823 ريال
أسعار كيلو الذهب     260,418  ريال  

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