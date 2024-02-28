"التجارة" تكشف عن حق المتسوّق عند تأخر التسليم الإلكتروني

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كشفت وزارة التجارة، عن حق المتسوّق عند تأخر التسليم في التجارة الإلكترونية.



حق المتسوق عند تأخر التسليم الإلكتروني



وعلى حسابها في منصة "إكس"، أوضحت أنه مالم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو التنفيذ، فيحق للمستهلك إلغاء العملية إذا تأخر المتجر عن التسليم مدة تزيد على 15 يومًا.وأكدت أنه يحق للمستهلك استرداد ما دفعه مقابل المنتج أو أي تكاليف ترتبت على ذلك ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.وبينت أنه يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات جوهرية تؤثر على التسليم أو التنفيذ.



إلغاء عملية الشراء عبر المتجر الإلكتروني

كما أكّدت الوزارة أنه يحق للعميل إلغاء عملية الشراء عبر المتجر الإلكتروني، إذا تأخر المتجر في تسليم الشحنة أو الطلب مدة تزيد على 15 يوماً، ما لم يكن هناك موعد آخر للتسليم.

وشددت على أنه يحق للعميل في حال تأخر وصول الطلب "ما لم تكن هناك قوة قاهرة" استرداد ما دفعه بعد إلغاء الطلب مقابل المنتج، أو أي تكاليف مترتبة على ذلك.

وأشارت إلى أن المتجر الإلكتروني يحق له إبلاغ العميل في حال تأخر موعد التسليم أو الطلب إذا واجه أي صعوبات تؤثر في ذلك، ويحق للعميل في هذه الحالة استكمال الطلب بعد التعديل أو الإلغاء.



