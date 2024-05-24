أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسائر أسبوعية

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انخفضت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وسط مخاوف بشأن معدل الفائدة في أمريكا.





تغير أسعار النفط



معدلات الفائدة



اجتماع أوبك +



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3% إلى 81.13 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.3% مسجلة 76.63 دولار للبرميل.وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر أمس الخميس، وتتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 3%، كما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس نحو خسائر أسبوعية 4%.وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أن صناع السياسات يناقشون ما إذا كانت معدلات الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم.وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا ارتفع التضخم. ومع ذلك، استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وآخرون من متخذي القرار في تصريحات مختلفة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.وتترقب الأسواق اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أوبك+، في الثاني من يونيو والذي سيعقد عن بعد، وسيناقش ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً.