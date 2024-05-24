أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسائر أسبوعية

أ أ
انخفضت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم
الجمعة، كما تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وسط مخاوف بشأن معدل الفائدة في أمريكا.
تغير أسعار النفطوعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت
0.3% إلى 81.13 دولار للبرميل. كما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.3% مسجلة
76.63 دولار للبرميل.
وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما في عدة أشهر أمس الخميس، وتتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 3%، كما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس نحو خسائر أسبوعية 4%.
معدلات الفائدةوأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم
الأربعاء أن صناع السياسات يناقشون ما إذا كانت معدلات الفائدة الحالية مرتفعة بما
يكفي لكبح جماح التضخم.
وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض مرة أخرى إذا ارتفع التضخم. ومع ذلك، استبعد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول وآخرون من متخذي القرار في تصريحات مختلفة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.