عاجل.. تخفيضات لا تفوتك لأكثر من 5 ملايين منتج في موسم رمضان وعيد الفطر

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مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يستعد الناس للتزود باحتياجاتهم من منتجات غذائية مخفضة وملابس رمضانية.

وبالتزامن مع ذلك، وضعت وزارة التجارة منصة إلكترونية تتيح للمنشآت التجارية إصدار تصاريح التخفيضات، والعروض التسويقية في موسم رمضان وعيد الفطر المبارك.





3 آلاف رخصة لـ 5 ملايين منتج



موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر



التقديم الإلكتروني للحصول على تراخيص التخفيضات



كيف يمكنك التحقق من صحة التخفيضات؟

