عاجل.. تخفيضات لا تفوتك لأكثر من 5 ملايين منتج في موسم رمضان وعيد الفطر

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مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يستعد الناس للتزود باحتياجاتهم من منتجات غذائية مخفضة وملابس رمضانية.
وبالتزامن مع ذلك، وضعت وزارة التجارة منصة إلكترونية تتيح للمنشآت التجارية إصدار تصاريح التخفيضات، والعروض التسويقية في موسم رمضان وعيد الفطر المبارك.
3 آلاف رخصة لـ 5 ملايين منتجوتجاوز عدد تلك الرخص 3 آلاف لـ 5 ملايين منتج، وفقًا لفضائية "الإخبارية".
ومنعًا للإسراف وشراء ما لا نحتاجه، يؤكد مختصون على عدم الانجراف وراء الإعلانات وانتقاء الاحتياجات فقط، حتى لا يكون مكانها سلة المهملات مستقبلاً،
وتواصل وزارة التجارة عبر فرقها التفتيشية، المراقبة والتحقق من نظامية التخفيضات والعروض وصحتها، حتى لا يقع المستهلك ضحية للغش والتحايل.
موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطروبدأ موسم التخفيضات لشهر رمضان وعيد الفطر للمستهلكين، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حتى 5 شوال 1445هـ (14 إبريل 2024م).
يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التجارة تقديم موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لتكون متاحة للمستهلكين، وبهدف تحفيز التسوق المبكر.
وأتاحت وزارة التجارة للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقديم للحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني من خلال (من هنا).
التقديم الإلكتروني للحصول على تراخيص التخفيضاتويهدف التقديم الإلكتروني إلى تمكين المنشآت والمتاجر للحصول على تراخيص التخفيضات بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات، كما يُمكّن تقديم الموسم هذا العام المتسوقين في التجارة الإلكترونية من الحصول على منتجاتهم في وقت مبكر.
كيف يمكنك التحقق من صحة التخفيضات؟ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة".
وأكدت وزارة التجارة استمرار الجولات التفتيشية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.
https://x.com/alekhbariyatv/status/1761035685849452548?s=20