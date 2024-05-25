السبت، 17 ذو القعدة 1445 ، 25 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الزكاة والضريبة": 1 ديسمبر 2024.. بدء الفوترة الإلكترونية للمنشآت المتجاوزة إيراداتها 10 ملايين ريال

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية عشرة لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية.اضافة اعلان

بدء الفوترة الإلكترونية لهذه المنشآت

وتشمل هذه المرحلة جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (10 ملايين ريال) وذلك خلال عامي 2022م أو 2023م.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة الثانية عشرة، وذلك تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) بدءًا من 1 ديسمبر 2024م.

المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية

 وأكدت أن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل)، تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ)، من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة، مبينةً أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) سـيـتـم بـشـكـل تـدريـجـي وعـلى مـجـمـوعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
 وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية، والتي حققت العديد من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدة بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.

الفوترة الإلكترونية

 يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكافة العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.

اقرأ أيضا

مكافحة التستر: ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر خلال شهر إبريل

عاجل.. ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3% بالربع الأول من 2024

منها محضر الفيدرالي.. 4 أسباب لتراجع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 23 مايو.. عيار 22 يُسجل 266 ريالًا

تراجع الدولار وصعود اليورو أمام الروبل الروسي.. كم وصل؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

العملات الرقمية 4:59 م الأربعاء، 22 مايو 2024

حقيقة السماح بدخول أجهزة تعدين العملات الرقمية للمملكة

هيئة الزكاة 3:49 م الثلاثاء، 21 مايو 2024

"الضريبة والجمارك" تكشف عن إجراءات ورسوم استيراد السلع

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 4:12 م الإثنين، 20 مايو 2024

"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن إبريل

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض 2:28 م الخميس، 09 مايو 2024

"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن مارس وإبريل