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صحيفة تواصل الالكترونية

استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بسبب الحرب في فلسطين

أسعار النفط 5
استقرار أسعار النفط
أ أ
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لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات بسبب الحرب في فلسطين.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وبحلول الساعة 0009 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 12 سنتًا إلى 87.77 دولار للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 86 دولارا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا أكثر من 3.50 دولار يوم الاثنين، إذ أثارت الاشتباكات العسكرية مخاوف من أن الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، ولكنهما أغلقا على انخفاض في جلسة الثلاثاء.

قلق في الأسواق

ورغم أن إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإن الأسواق تشعر بالقلق من أنه إذا تصاعد الصراع فقد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويفاقم العجز المتوقع لبقية العام.
وحالت المخاطر السياسية دون مزيد من التراجع في أسعار النفط الخام.
وفي إشارة تبعث على التفاؤل إزاء وضع الإمدادات، أحرزت فنزويلا والولايات المتحدة تقدما في المحادثات التي يمكن أن تفضي إلى تخفيف العقوبات على كاراكاس من خلال السماح لشركة نفط أجنبية إضافية واحدة على الأقل بالحصول على النفط الخام الفنزويلي في ظل بعض الشروط.

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