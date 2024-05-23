عاجل.. ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3% بالربع الأول من 2024

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة التجارة الدولية للربع الأول من عام 2024 م.

ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت صادرات سلع "المنتجات الكيماوية وما يتصل بها" قيمة تقدر بــ 6.5 مليارات، وارتفاعًا بنسبة 19% مقارنة بشهر فبراير من عام 2024م.





ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3%



ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 5%







ارتفاع قيمة إعادة التصدير







فيما سجلت الصادرات غير النفطية ( تشمل إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام 2023م، مدفوعًا بالزيادة في إعادة التصدير.من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر مارس 2024 م ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2024م ، كما شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا بقدر 6% مقارنة بشهر فبراير من عام 2024م.وكشفت نتائج النشرة ارتفاع قيمة إعادة التصدير في شهر مارس لعام 2024م إلى 6.4 مليارات ريال مقابل 5.4 مليارات ريال في شهر مارس من العام السابق مسجلة ارتفاعًا نسبيًا ملحوظًا يقدر بـ 18%.وبلغت صادرات سلع "المنتجات المعدنية" قيمة تقدر بـ 77.8 مليار ريال مرتفعة بنسبة 6% مقارنة بشهر فبراير من عام 2024م.