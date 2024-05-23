الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3% بالربع الأول من 2024

الصادرات
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3%
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

 أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نشرة التجارة الدولية للربع الأول من عام 2024 م.
ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت صادرات سلع "المنتجات الكيماوية وما يتصل بها" قيمة تقدر بــ 6.5 مليارات، وارتفاعًا بنسبة 19% مقارنة بشهر فبراير من عام 2024م.اضافة اعلان

ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 3.3%

فيما سجلت الصادرات غير النفطية ( تشمل إعادة التصدير) ارتفاعًا بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام 2023م، مدفوعًا بالزيادة في إعادة التصدير.

ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 5%


 من جانب آخر أظهرت نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر مارس 2024 م ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 5% مقارنة بشهر فبراير من عام 2024م ، كما شهدت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا بقدر 6% مقارنة بشهر فبراير من عام 2024م.

ارتفاع قيمة إعادة التصدير


 وكشفت نتائج النشرة ارتفاع قيمة إعادة التصدير في شهر مارس لعام 2024م إلى 6.4 مليارات ريال مقابل 5.4 مليارات ريال في شهر مارس من العام السابق مسجلة ارتفاعًا نسبيًا ملحوظًا يقدر بـ 18%.
وبلغت صادرات سلع "المنتجات المعدنية" قيمة تقدر بـ 77.8 مليار ريال مرتفعة بنسبة 6% مقارنة بشهر فبراير من عام 2024م.

اقرأ أيضا

أمانة الشرقية تطرح فرصًا استثمارية للأنشطة اللوجستية والنقل والمستودعات

حقيقة السماح بدخول أجهزة تعدين العملات الرقمية للمملكة

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 22 من مايو.. الفرنك السويسري بنحو 4 ريالات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 22 مايو.. عيار 24 يُسجل 292 ريالًا

كيفية الاستثمار في سوق الأسهم؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مطارات الرياض 10:37 ص الثلاثاء، 14 مايو 2024

"الإحصاء": ارتفاع أعداد الركاب في مطارات المملكة بنسبة 26% لعام 2023م

الهيئة العامة للإحصاء -- الاحصاء - التعداد 3:21 م الخميس، 09 مايو 2024

انخفاض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 8.7% خلال مارس 2024