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مكافحة التستر: ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر خلال شهر إبريل

التستر التجاري
البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
أ أ
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أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر خلال شهر إبريل 2024. 
ونفذ البرنامج 6 آلاف و663 زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال الشهر الماضي، استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر..اضافة اعلان
واستهدفت الزيارات:
-التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة.
-ضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر.

الأنشطة المشمولة بالزيارات

وشملت الزيارات أنشطة: (الصالونات الرجالية، المطاعم، خدمات وإصلاح السيارات، التموينات، المقاولات العامة والبناء، المحامص) وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط (117) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات.
وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.

العقوبات التبعية المقررة

علاوة على العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي:
-إغلاق المنشأة.
-تصفية النشاط.
-شطب السجل التجاري.
-المنع من مزاولة النشاط التجاري.
-استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
-التشهير.
-إبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.

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