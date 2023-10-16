ارتفاع عقود المركبات المخصصة للنقل بنسبة 96 %

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كشفت إحصائيات حديثة أن عقود المركبات المسجلة عبر الهيئة العامة للنقل ارتفعت في العام الحالي بنسبة 96% مقارنة بالعام الماضي، بحسب "الوطن".





عقود المركبات: اضافة اعلان



عقود الشركات



المناطق الأعلى



وبلغ إجمالي عقود المركبات حسب صنع المركبة 735.479 ألف عقد، مقابل 375.306 ألف عقد للعام الماضي،في الوقت نفسه، تصدرت شركة هونداي عقود المركبات حسب شركة المركبة والطراز بـ24%، وسيطرت الرياض على العقود خلال شهر سبتمبر الماضي بـ22%.كشف تقرير الهيئة العامة للنقل عقود المركبات للربع الثالث من العام الحالي، حيث تصدرت هونداي أكسنت العقود حسب شركة المركبة والطراز، بإجمالي 178.654 ألف عقد بـ24.29%.وحلت تويوتا ياريس ثانيا بإجمالي 178.420 ألف عقد بـ24.25%، ونيسان صني ثالثا بإجمالي 131.234 ألف عقد بـ18%، وكيا بيجاس رابعا بإجمالي 98.234 ألف عقد بـ13%، وشانجان السفن خامسا بإجمالي 92.921 ألف عقد بـ12.63%، وهونداي النترا سادسا بإجمالي 91.077 ألف عقد بـ12.38%، وجيلي أميجراند سابعا بإجمالي 74.187 ألف عقد بـ10%.كما جاءت تويوتا كرولا ثامنا بإجمالي 64.748 ألف عقد بـ9%، وهونداي آي تن سيدان تاسعا، بإجمالي 50.103 ألف عقد بـ6.81%، وسوزوكي ديزاير عاشرا بإجمالي 49.239 ألف عقد بـ6.69%.وفيما يخص المناطق الأعلى، فقد استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأكبر من عقود المركبات في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت إجمالي العقود 163.378 ألف عقد بـ22%.وحلت مكة المكرمة ثانيا بإجمالي 108.407 آلاف عقد بـ15%، والشرقية ثالثا، بإجمالي 74.661 ألف عقدبـ10%، وعسير رابعا، بإجمالي 29.190 ألف عقد بـ4%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 25.396 ألف عقد بـ3%.81 ألف بطاقةبلغ إجمالي بطاقات السائقين المصدرة خلال الربع الثالث من العام الحالي 81.027 ألف بطاقة مصدرة، وسيطرت الرياض على بطاقات السائقين المصدرة، حيث بلغ إجمالي البطاقات 26.033 ألف بطاقة بـ32%، وحلت الشرقية ثانيا، بإجمالي 18.713 ألف بطاقة بـ23%.