لوسيد تفتتح مصنعًا للسيارات الكهربائية في المملكة

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دشنت شركة لوسِد للسيارات الكهربائية والمملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة - اليوم - منشأتها التصنيعية وهي أول مصنع دولي للشركة، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة. اضافة اعلان





وحدة التصنيع:

نوعان حصريان:



وزير الاستثمار



وتمتد وحدة التصنيع على مساحة تزيد على 1.35 مليون متر مربع وتشغل حوالي 31 % من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمدينة الاقتصادية.وكانت الشركة قد وقعت في مايو 2022 عقداً لبدء إنشاء مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقدرة إنتاجية تصل إلى 155 ألف مركبة، ومنحتها مؤخراً هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها.وأوضحت الشركة خلال التدشين أنه سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع وتصدير ما يقارب 95% من إنتاجه ما يدعم ميزان المدفوعات في المملكة، إضافة إلى دعم سلاسل الإمداد وفتح فرص استثمارية جديدة فيها.من جهته، قال وزير الاستثمار خالد الفالح خلال افتتاح مصنع لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية: "نحن نصنع التاريخ اليوم.. نحن لا نصنع المركبات هنا في السعودية فحسب بل نقوم بافتتاح أول مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط".وأضاف الوزير: "ستسافر هذه المركبات حول العالم من الساحل الشرقي للصين إلى الساحل الغربي للأميركتين وعليها ختم (صنع في السعودية)".