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أسعار النفط تواصل التراجع بعد تخفيضات دون التوقعات في إنتاج أوبك+

أوبك
أسعار النفط تواصل التراجع بعد تخفيضات في إنتاج أوبك+
أ أ
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الجمعة، لتواصل الخسائر التي بدأتها بعد أن اتفق المنتجون في تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط في الربع الأول من العام المقبل، وهي تخفيضات جاءت دون توقعات السوق.اضافة اعلان

أسعار خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لفبراير 14 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 80.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا أو 0.2 بالمئة إلى 75.84 دولار.

تخفيضات الإنتاج

واتفقت المملكة وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+، الذين يضخون أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من 2024.
إلا أن ما لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميًا من هذه التخفيضات تأتي من تمديد تخفيضات طوعية تطبقها السعودية وروسيا بالفعل. وقال مندوبون في وقت سابق إن نقاشًا يجري بشأن تخفيضات إضافية جديدة تصل إلى مليوني برميل يوميًا.
ويعكس إنتاج أوبك+ البالغ نحو 43 مليون برميل يوميًا بالفعل تخفيضات بنحو خمسة ملايين برميل يوميًا، وذلك بهدف دعم الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.

إجمالي التخفيضات

وقالت أوبك في بيان بعد الاجتماع إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا من ثمانية منتجين. ويتضمن هذا الرقم تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا.
وتأتي التخفيضات الإضافية البالغة 900 ألف برميل يوميًا التي تم التعهد بها يوم الخميس مقسمة بواقع 200 ألف برميل يوميًا من صادرات الوقود من روسيا والبقية من ستة أعضاء.
وقالت الإمارات إنها وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يوميًا، فيما قال العراق إنه سيخفض 220 ألف برميل يوميًا إضافية في الربع الأول.
يأتي تركيز أوبك+ على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار التي سبق أن وصلت إلى 98 دولارًا في أواخر سبتمبر الماضي، فضلا عن تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 والتوقعات بوجود فائض في الإمدادات.

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