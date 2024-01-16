إقفال طرح يناير ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بقيمة 8.8 مليار ريال

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يناير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، اضافة اعلان





برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال



شرائح طرح يناير من الصكوك المحلية



وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 8.825مليار ريال سعودي (ثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ريال سعودي).وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 3.656 مليار ريال سعودي (ثلاث مليارات وستمائة وستة وخمسون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي.وبلغت الشريحة الثانية 2.822 مليار ريال سعودي (مليارين وثمانمائة واثنان وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.347 مليار ريال سعودي (مليارين وثلاثمائة وسبعة وأربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039ميلادي.