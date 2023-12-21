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"إدارة الدَين" ينتهي من ترتيب تمويل بقيمة مليار يورو عبر (SACE)

المركز الوطني لإدارة الدين
المركز الوطني لإدارة الدين
أ أ
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين اليوم، انتهاءه من ترتيب تمويل بقيمة (1) مليار يورو عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE).

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديناضافة اعلان

ويأتي هذا التمويل في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من سبل التمويل المتاحة للمشاريع الحكومية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن هذا التمويل تم من خلال عدد من البنوك الدولية، ويستهدف تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030. كما يأتي هذا التمويل كثالث تمويل من نوعه بعد تمويلات من مؤسسات مالية تمت عبر وكالات أخرى لائتمان الصادرات.

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