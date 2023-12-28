الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

من أول يناير.. كيف يسهم نقل المقرات الإقليمية للشركات داخل المملكة في زيادة الاستثمارات؟

WhatsApp Image 2023-12-28 at 6.30.35 PM
الشركات متعددة الجنسيات بالمملكة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
يدخل قرار نقل مقار الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات للمملكة حيز التنفيذ في أول يناير، ومن بعد هذا التاريخ لن يتم إبرام عقود حكومية لمن لا مقر له.
اضافة اعلان

ضوابط التعامل مع الشركات التي ليس لها مقار إقليمية بالمملكة:


وأقر مجلس الوزراء ضوابط التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة.

وكانت وزارة الاستثمار قد أعلنت عن تقديم حوافز ضريبة جديدة لمدة 30 سنة لتلك الشركات الملتزمة بالقرار.

ومن المقرر أن يسهم هذا القرار في تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاقتصاد والاستثمارات وكذلك توفير فرص عمل عديدة.

مهلة نهائية للشركات لتفتح مقرات إقليمية لها بالمملكة:


وأُعطيت الشركات مهلة نهائية حتى بداية العام المقبل لتفتح مقرّات إقليمية لها في المملكة ، وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.

وقالت وزارة الاستثمار  إن "الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من برنامج المقرات الإقليمية ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تموّلها الحكومة ".

وتابعت "فقط الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهّلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية".

وحسب الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن "كثيرا من (التراخيص) الأخرى قيد المعالجة".

اقرأ أيضا

6 نصائح لتدشبن مشروع تجاري ناجح

10.7 مليار ريال حجم المبيعات عبر نقاط البيع في أسبوع

بشرى.. "معادن" تعلن اكتشاف إمكانيات كبيرة من موارد الذهب

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 28 ديسمبر.. اليورو يسجل 4.17 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 ديسمبر.. عيار 24 يسجل 220 ريالًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشقق السكنية 2:00 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.."لم تحدث منذ 24 عاما".. أسباب ارتفاع الإيجارات في المملكة

أسعار الأسهم 2:35 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

107 آلاف محفظة استثمارية مدارة في المملكة بنهاية الربع الثالث

انفاذ 10:57 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

"إنفاذ " يشرف على مزادات السيارات والذهب والمعدات الصناعية

البنك المركزي 7:03 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

28 % تراجعا في حجم التمويل العقاري للأفراد خلال شهر أكتوبر

اقرأ أيضا

أسعار النفط
6:57 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أسعار الذهب
2:27 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

"الذهب" يلمع في 2023 مستغلا الصراعات ويصعد بعد خفوت دام عامين

سوق الاسهم
7:43 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

بنهاية 9 أشهر .. سوق الأسهم يُنهى تعاملاته بتداولات 974 مليار ريال

النفط
4:51 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار النفط 1.5%.. وخام برنت أقل من 80 دولارًا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أراضي سكنية
8:10 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. ارتفاع متوسط سعر متر الأراضي السكنية في حي النور بالدمام

WhatsApp Image 2023-12-28 at 6.30.35 PM
7:43 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

من أول يناير.. كيف يسهم نقل المقرات الإقليمية للشركات داخل المملكة في زيادة الاستثمارات؟

الرهن العقاري - سكني
7:02 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من الدعم السكني بشأن الرهن العقاري

الفقع
6:02 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. "الفقع الزبيدي" يزين سوق حائل.. ومفاجأة عن أسعاره

2023-12-28_16-55-56
5:37 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

في لمح البصر.. سرقة سيارة بحي الصفا

انذار احمر - مكة - امطار - الارصاد
5:32 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

"الوطني للأرصاد" يصدر إنذارا باللون الأحمر على مكة والمدينة