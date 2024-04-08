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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 8 إبريل.. عيار 22 يُسجل 253 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 8 من إبريل، حيث شهدت المحافظة على ارتفاعها في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  276.18 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 253.16 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 241.66 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.14 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.10 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24          276.18 ريال
الذهب عيار 22            253.16 ريال
الذهب عيار  21           241.66 ريال
الذهب عيار  18           207.14 ريال     
الذهب عيار  14            161.10 ريال
الذهب عيار 12            138.09 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,589 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,933 ريال
أسعار كيلو الذهب    276,177 ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            276.18 ريال
الذهب عيار 22              253.16 ريال
الذهب عيار  21             241.66 ريال
الذهب عيار  18             207.14 ريال     
الذهب عيار  14             159.94 ريال
الذهب عيار 12               138.09 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,589 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,933 ريال
أسعار كيلو الذهب      276,177 ريال  

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