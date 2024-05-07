أسباب زيادة نسبة التملك العقاري في المملكة.. التفاصيل (فيديو)

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في إنجاز جديد للمملكة في قطاع التملك السكني، ارتفعت قيمة الأنشطة العقارية في المملكة بنسبة 9 % خلال عام 2023 وفقا لتقرير صادر من شركة صكوك المالية.

وفي هذا السياق، أوضح المدير تمويل التطوير العقاري في SUKUK Capital أحمد المانع، بعض أسباب زيادة نسبة التملك، موضحا أن إطلاق برنامج الإسكان ساهم كمحفز رئيسي في زيادة نسبة التملك.



أسباب زيادة نسبة التملك العقاري



تغيرات القطاع العقاري في المملكة



قيمة الصفقات العقارية



فيديو | ما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمنازل، لتصل إلى 60 % خلال عام 2022، ولماذا اتجه المواطنين إلى تملك "الشقق السكنية" في الوقت الحالي؟



المدير تمويل التطوير العقاري في SUKUK Capital أحمد المانع يجيب #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/tzLDgwi8op — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 7, 2024

وتابع المانع، لقناة "الإخبارية"، أن إطلاق العديد من المبادرات، ومنها الشركة الوطنية للإسكان ودورها في ضخ 180 ألف وحدة سكينة في المملكة ساعد في ارتفاع نسبة التملك.أيضا دور الهيئة العامة للعقار التي قامت بنص العديد من التشريعات لحكومة القطاع وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين, وقدمت حلولا مالية وتمويلية من خلال المساهمات العقارية ونظام البيع على الخارطة.وواصل المانع بقوله : "صندوق التنمية العقاري اليوم يعمل على وصول الدعم بشكل فوري بدلا من الانتظار لسنوات كما كان يحدث في السابق".هذا بالإضافة لبرنامج سكني حيث قام بالربط التقني بين المستفيد وبين الصندوق العقاري والجهة الممولة والمطور، كل ذلك ساعد في زيادة نسب التملك.هذا وتناول تقرير صكوك المالية، التغيرات في القطاع العقاري بعد رؤية المملكة 2030، واستهداف رفع مشاركة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.8 بحلول عام 2030، مؤكدة أن التركيز على القطاع العقارين هدف رئيس لرؤية المملكة والتي تستهدف رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن. وتعزيز جاذبية السوق العقاري للاستثمارات وتحفيز النمو عبر وضع أسس تنظيمية وتشريعية للقطاع.وأشار التقرير إلى ارتفاع مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.9 % خلال العام الماضي وبقيمة إجمالية 236 مليار ريال (ارتفاع 10 % مقارنة بعام 2022م)، فيما بلغت نسبة النمو المركب للأنشطة العقارية 8 % في الفترة من 2010 وحتى نهاية عام 2023.ونوه التقرير بأن قيمة الصفقات العقارية سجلت تراجعا بنسبة 6.4 % العام الماضي (200 مليار ريال)، مع تسجيل المدن – عدا الرياض، المدينة المنورة، تبوك – تراجعا بعدد الصفقات كما وقيمة، مشيرا إلى أن الصفقات السكنية كانت الأكثر وزنا من إجمالي الصفقات العقارية خلال الفترة بين 2021 و2023 م وشكلت 62 من إجمالي الصفقات العقارية وتلتها الصفقات التجارية (34%) ثم الصفقات الزراعية (4%).أيضا ووفقا للتقرير، قفزت نسبة تملك المواطنين للمنازل من 47 % عام 2016م إلى 60 % بنهاية عام 2022م بسبب مساهمة البنوك والمؤسسات التمويلية في القروض العقارية، والبيئة التشريعية الواضحة، وزيادة ضخ المعروض السكني عبر الشركة الوطنية للإسكان والتي تشرف على ضواحي ومجتمعات سكنية بحكم 189 ألف وحدة سكنية بدعم من برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.