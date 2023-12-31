أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 31 ديسمبر.. عيار 24 يسحل 249 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 31 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا طفيفًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,316 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,318.01 ريال



وسجل عيار 24 نحو 248.74 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 227.85 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 217.65 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 186.56 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 145.51 ريال.الذهب عيار 24 248.74الذهب عيار 22 227.85الذهب عيار 21 217.65الذهب عيار 18 186.56الذهب عيار 14 145.51وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,316 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,689.60 ريال.الذهب عيار 24 248.80الذهب عيار 22 227.90الذهب عيار 21 217.70الذهب عيار 18 186.60الذهب عيار 14 145.55وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,318.01 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 258,752 ريال.