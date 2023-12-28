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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 ديسمبر.. عيار 24 يسجل 220 ريالًا

اسعار الذهب
أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 ديسمبر
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 28 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 نحو 251.63 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 230.50 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 220.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 188.73 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 147.21 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           251.63         
الذهب عيار  22           230.50         
الذهب عيار  21            220.18         
الذهب عيار  18             188.73         
الذهب عيار  14             147.21       

أوقية الذهب تسجل 8,412.62 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,412.62 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 261,695.20 ريال.


أسعار الذهب أمس في المملكة

سعر الذهب عيار  24              249.10          
سعر الذهب عيار  22               228.18         
سعر الذهب عيار  21               217.97         
سعر الذهب عيار  18                186.83         
سعر الذهب عيار  14               145.73       

أوقية الذهب تسجل 8,328.04 ريال

وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,328.04 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 259,064 ريال.

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