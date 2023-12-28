أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 28 ديسمبر.. عيار 24 يسجل 220 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 28 من ديسمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في بداية التعاملات، مع توقعات بالمزيد خلال اليوم. اضافة اعلان





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,412.62 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,328.04 ريال



وسجل عيار 24 نحو 251.63 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 230.50 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 220.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 188.73 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 147.21 ريال.الذهب عيار 24 251.63الذهب عيار 22 230.50الذهب عيار 21 220.18الذهب عيار 18 188.73الذهب عيار 14 147.21وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,412.62 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 261,695.20 ريال.سعر الذهب عيار 24 249.10سعر الذهب عيار 22 228.18سعر الذهب عيار 21 217.97سعر الذهب عيار 18 186.83سعر الذهب عيار 14 145.73وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,328.04 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 259,064 ريال.